Ucraina | Kiev | forze ucraine respingono attacchi russi a est di Kramatorsk

Kiev, 25 set. (Adnkronos) - Le forze ucraine hanno respinto gli attacchi russi in varie località a est di Kramatorsk, una città vicino al bordo orientale del territorio controllato dall'Ucraina. Lo riferiscono le forze armate ucraine secondo quanto rileva la 'Cnn'. "Le forze di difesa hanno respinto gli attacchi nelle aree degli insediamenti di Soledar, Vyimka, Kurdyumivka, Zaitseve", hanno detto le forze armate ucraine in una nota. L'esercito ucraino ha anche annunciato che la sua artiglieria ha colpito dieci obiettivi nella parte orientale della regione di Zaporizhzhia.

