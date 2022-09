Studio Supernova, le ultime uscite per il 2022 (Di domenica 25 settembre 2022) Studio Supernova – Appena passata l’uscita di HUNGRY MONKEY, il simpatico gioco di carte a tema indiano, e PEARLADORA, il gioco tattico di raccolta perle, arrivano ora per i primi giorni di ottobre. GASHA, gioco di set collection a tema “gashapon”, e NO PASARAN, il gioco di deckbuilding in solitario a tema resistenza spagnola creato dagli acclamati autori di warchest e undaunted. Ottobre ci riserva altre sorprese, perché dopo tanti anni di assenza torna NO, GRAZIE!, gioco di carte da molti anni nella lista dei best seller tedeschi. Arriva in una nuova edizione super-portatile, per avere sempre con sé questo ottimo gioco per tutta la famiglia. Le novità non mancheranno anche a Lucca Comics&Games dove saranno tre i nuovi titoli a venire presentati EXCEED:STREET FIGHTER, il gioco di carte che simula i giochi picchiaduro con licenza ufficiale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 settembre 2022)– Appena passata l’uscita di HUNGRY MONKEY, il simpatico gioco di carte a tema indiano, e PEARLADORA, il gioco tattico di raccolta perle, arrivano ora per i primi giorni di ottobre. GASHA, gioco di set collection a tema “gashapon”, e NO PASARAN, il gioco di deckbuilding in solitario a tema resistenza spagnola creato dagli acclamati autori di warchest e undaunted. Ottobre ci riserva altre sorprese, perché dopo tanti anni di assenza torna NO, GRAZIE!, gioco di carte da molti anni nella lista dei best seller tedeschi. Arriva in una nuova edizione super-portatile, per avere sempre con sé questo ottimo gioco per tutta la famiglia. Le novità non mancheranno anche a Lucca Comics&Games dove saranno tre i nuovi titoli a venire presentati EXCEED:STREET FIGHTER, il gioco di carte che simula i giochi picchiaduro con licenza ufficiale ...

JustNerd_IT : Studio Supernova annuncia le novità di fine 2022 - - MassimoChiaram7 : RT @mediainaf: ?? Osservare i resti di una stella già morta non è insolito. Più difficile è determinarne la sequenza evolutiva fino alla #su… - mediainaf : ?? Osservare i resti di una stella già morta non è insolito. Più difficile è determinarne la sequenza evolutiva fino… - BOfferte : ????Blaze - Gioco di carte ?? 24% Sconto ?? - RTBoardgames : RT @offertegdt: ?? EXCEED - STREET FIGHTER IN ITALIANO in uscita tra un mesetto con spese gratis per tutti, già ordinabile direttamente da A… -