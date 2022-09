Serie A femminile 2022/2023: Inter corsara a Genova con la Sampdoria (Di domenica 25 settembre 2022) L’Inter sconfigge per 0-2 la Sampdoria in trasferta nell’ultima partita della quarta giornata della Serie A femminile 2022/2023. Succede tutto nella ripresa. La formazione nerazzurra, infatti, risolve in proprio favore la situazione in appena due minuti, tra il 62? ed il 63?. Decisivo il calcio di rigore trasformato da Bonetti e la rete di Chawinga. Nel finale le blucerchiate provano a trovare il gol per accorciare le distanze ma il fortino delle Interiste riesce a reggere. Vittoria fondamentale per l’Inter, che rimane imbattuta con tre vittorie ed un pareggio e si porta in testa alla classifica con dieci punti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) L’sconfigge per 0-2 lain trasferta nell’ultima partita della quarta giornata della. Succede tutto nella ripresa. La formazione nerazzurra, infatti, risolve in proprio favore la situazione in appena due minuti, tra il 62? ed il 63?. Decisivo il calcio di rigore trasformato da Bonetti e la rete di Chawinga. Nel finale le blucerchiate provano a trovare il gol per accorciare le distanze ma il fortino delleiste riesce a reggere. Vittoria fondamentale per l’, che rimane imbattuta con tre vittorie ed un pareggio e si porta in testa alla classifica con dieci punti. SportFace.

sportface2016 : #SerieA femminile | #Inter corsara a #Genova con la #Sampdoria - MatrizSport : Pomigliano-Como 2-2 | Beil pesca il jolly nel finale che vale il pari |Serie A Femminile TIM 2022/23… - interismoveroo : RT @OptaPaolo: 1 - Per la prima volta nella sua storia in Serie A femminile, l'Inter è prima in classifica in solitaria (10 punti in quattr… - LFootball_ : ?? L'@Inter_Women di @ritaguari è al comando della #SerieAFemminile ?? Dietro insegue un terzetto di squadre a un pu… - ArMa1518 : RT @OptaPaolo: 1 - Per la prima volta nella sua storia in Serie A femminile, l'Inter è prima in classifica in solitaria (10 punti in quattr… -