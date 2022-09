Pattinaggio artistico, Nebelhorn Trophy 2022: Conti-Macii quarti nelle coppie, Messing ed Hendrickx vincono le prove individuali (Di domenica 25 settembre 2022) Si è concluso all’Eislaufzentrum di Oberstdorf (Germania) la cinquantaquattresima edizione del Nebelhorn Trophy 2022, competizione internazionale di Pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2022-2023. Una gara che ha riservato tante certezze, ma anche alcune sorprese. In chiave Italia il risultato più significativo è arrivato grazie a Sara Conti-Niccolò Macii, i quali hanno centrato una buona quarta posizione ottenendo in tutti e due i segmenti un nuovo primato personale, compreso quello totale che ha sfiorato i 180 punti con 177.87. Numeri destinati a crescere ancora di più visto alcune sbavature commesse in entrambi i programmi. Una splendida notizia in vista degli appuntamenti più blasonati. A vincere la prova sono stati i ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Si è concluso all’Eislaufzentrum di Oberstdorf (Germania) la cinquantaquattresima edizione del, competizione internazionale diinserita nel circuito ISU Challenger Series-2023. Una gara che ha riservato tante certezze, ma anche alcune sorprese. In chiave Italia il risultato più significativo è arrivato grazie a Sara-Niccolò, i quali hanno centrato una buona quarta posizione ottenendo in tutti e due i segmenti un nuovo primato personale, compreso quello totale che ha sfiorato i 180 punti con 177.87. Numeri destinati a crescere ancora di più visto alcune sbavature commesse in entrambi i programmi. Una splendida notizia in vista degli appuntamenti più blasonati. A vincere la prova sono stati i ...

