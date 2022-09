Gazzetta_it : Magnesi, sconfitta e polemiche: il titolo Ibo dei superpiuma è di Cacace #pugilato - FedPugilistica : ?? MONDIALE IBO SUPERPIUMA ?? 24 Settembre 22 ?? OA Manchester Arena ???? ?? ???? Sconfitta immeritata per Michael Lone… -

L'Italia perde il suo unico titolo mondiale di pugilato. Sul ring di Manchester (Ing) Michael, 27 anni, subisce la primasu 22 match lasciando al nord irlandese di origini napoletane Anthony Cacace, 33 anni, la cintura Ibo dei pesi superpiuma, conquistata il 27 novembre 2020 ...Michaelincassa la primain carriera a Manchester . Nella cornice dell'AO Arena il pugile di Cave perde per split decision (116 - 112, 112 - 116, 117 - 111) contro Anthony Cacace che gli ...Il sospetto c’era, perché vincere ai punti in Inghilterra viene ormai considerata un’ impresa che travalica la logica. Il nostro “Lupo Solitario” si è visto sfilare la Cintura della IBO quasi al ...Boxe, Magnesi perde per split decision: Cacace è campione mondiale IBO a Manchester. La cronaca del combattimento ...