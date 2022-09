Italiani nei guai, la terribile previsione: “In inverno senza supermercati” (Di domenica 25 settembre 2022) guai grossi per i cittadini Italiani. L’inverno che sta arrivando potrebbe portare a disagi enormi, anche per quanto riguarda la spesa Il 2022 rischia di rimanere impresso a moltissimi cittadini per colpa dei clamorosi rincari su prezzi, tasse e bollette. Una crisi molto delicata, dovuta in particolare all’inflazione su territorio italiano, ma anche agli effetti L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 settembre 2022)grossi per i cittadini. L’che sta arrivando potrebbe portare a disagi enormi, anche per quanto riguarda la spesa Il 2022 rischia di rimanere impresso a moltissimi cittadini per colpa dei clamorosi rincari su prezzi, tasse e bollette. Una crisi molto delicata, dovuta in particolare all’inflazione su territorio italiano, ma anche agli effetti L'articolo proviene da Inews24.it.

RadiocorriereTv : Grande successo per il tour mondiale de #IlVolo: Europa, Giappone, Canada, Nord America e Australia... 4 continent… - CottarelliCPI : L'ambasciata russa pubblica foto di politici italiani con Putin. Ma molte risalgono al periodo pre-invasione Crimea… - GiovaQuez : Paragone: “Nel Dl aiuti ter ci sono 700 milioni per l’Ucraina, facciamo l’ordinaria amministrazione per gli italian… - tanigraziella : @Ticinonline Perché scortato nello spazio aereo italiano ? Dopo Francia, Svizzera, se era olandese perché scortarlo… - ContiMaco2 : @SenatoreMonti Questa è una sua vendetta personale nei confronti di Draghi? Lei sta facendo campagna elettorale a f… -