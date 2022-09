Italia-Inghilterra, gaffe Del Piero: “Loro pericolosi quando Wright-Phillips muoveva palla” (Di domenica 25 settembre 2022) Alessandro Del Piero, ex calciatore dell’Italia e della Juventus, ha strappato qualche sorriso all’Inghilterra nonostante la sconfitta di Milano in Nations League contro la formazione di Roberto Mancini. Intervistato dal Sun, infatti, ha commesso un errore commentando la partita. Questa la frase che ha divertito il pubblico inglese: “Tutte le volte in cui la squadra inglese ha pressato alto nella maniera giusta, ci sono state occasioni importanti, specialmente quando Wright-Phillips muoveva il pallone”. Il calciatore nominato non fa parte della Nazionale dal 2010 e si è anche ritirato nel 2017. Da questa battuta i supporters dell’Inghilterra si sono scatenati sui social prendendo in giro Del Piero per la sua divertente ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Alessandro Del, ex calciatore dell’e della Juventus, ha strappato qualche sorriso all’nonostante la sconfitta di Milano in Nations League contro la formazione di Roberto Mancini. Intervistato dal Sun, infatti, ha commesso un errore commentando la partita. Questa la frase che ha divertito il pubblico inglese: “Tutte le volte in cui la squadra inglese ha pressato alto nella maniera giusta, ci sono state occasioni importanti, specialmenteil pallone”. Il calciatore nominato non fa parte della Nazionale dal 2010 e si è anche ritirato nel 2017. Da questa battuta i supporters dell’si sono scatenati sui social prendendo in giro Delper la sua divertente ...

