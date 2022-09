Gazzetta: Osimhen spacca difese, in area tocca più palloni di tutti i suoi compagni (Di domenica 25 settembre 2022) Victor Osimhen è l’incubo delle difese avversarie. Lo dicono i numeri, su cui, oggi, si sofferma la Gazzetta dello Sport. “Anche a confronto dei dati con gli altri due che hanno preso il ruolo da centravanti (Simeone e Raspadori, ndr), ci rendiamo conto che nessuno tira quanto il centravanti africano. Fortissimo di testa e soprattutto, come scrivevamo a proposito del Liverpool, Victor con i suoi strappi in velocità costringe i difensori a recuperi e perdite di posizione che possono favorire gli inserimenti dei compagni. Quando rientrerà, presumibilmente partendo dalla panchina, potrà rivelarsi un’arma micidiale con una difesa avversaria già provata”. C’è un altro dato che riguarda Osimhen, è quello dei tocchi in area. “Ma c’è un altro dato in cui ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 settembre 2022) Victorè l’incubo delleavversarie. Lo dicono i numeri, su cui, oggi, si sofferma ladello Sport. “Anche a confronto dei dati con gli altri due che hanno preso il ruolo da centravanti (Simeone e Raspadori, ndr), ci rendiamo conto che nessuno tira quanto il centravanti africano. Fortissimo di testa e soprattutto, come scrivevamo a proposito del Liverpool, Victor con istrappi in velocità costringe i difensori a recuperi e perdite di posizione che possono favorire gli inserimenti dei. Quando rientrerà, presumibilmente partendo dalla panchina, potrà rivelarsi un’arma micidiale con una difesa avversaria già provata”. C’è un altro dato che riguarda, è quello dei tocchi in. “Ma c’è un altro dato in cui ...

napolista : Gazzetta: #Osimhen spacca difese, in area tocca più palloni di tutti i suoi compagni I tocchi in area del nigerian… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, in assenza di Osimhen la staffetta Simeone-Raspadori ha funzionato - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, in assenza di Osimhen la staffetta Simeone-Raspadori ha funzionato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, in assenza di Osimhen la staffetta Simeone-Raspadori ha funzionato - apetrazzuolo : GAZZETTA - Napoli, in assenza di Osimhen la staffetta Simeone-Raspadori ha funzionato -