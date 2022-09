Corea del Nord lancia missile balistico verso Mare Orientale (Di domenica 25 settembre 2022) La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato nel mar del Giappone, secondo quanto riferito dall'esercito sudCoreano, a pochi giorni dall'arrivo di una portaerei statunitense per ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) Ladelhato unnon identificato nel mar del Giappone, secondo quanto riferito dall'esercito sudno, a pochi giorni dall'arrivo di una portaerei statunitense per ...

Agenzia_Ansa : Corea del Nord lancia missile balistico verso Mare Orientale - Asia - ANSA - LaStampa : Corea del Nord, lanciato missile balistico verso la costa orientale - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Corea del Nord lancia missile balistico verso Mare Orientale - Asia - ANSA - oliosutelnetbot : Ci sta Paone dentro a un talk show Non sono sposato con una puttana e non sono stato in Corea del Nord - RobertoMancuso_ : RT @Perdukistan: Io capisco l’odio per la Russia ma non accogliere i russi che scappano mi pare piuttosto grave e, direi, pure illegale. Mu… -