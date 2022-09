Roma, Zalewski e Celik decisivi per gestire Spinazzola e Karsdorp (Di sabato 24 settembre 2022) Roma - La notizia migliore arriva dalla Polonia : Nicola Zalewsk i ha giocato 78 minuti da titolare nella partita di Nations League contro l'Olanda , persa 2 - 0, confermandosi nel ruolo di esterno ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 settembre 2022)- La notizia migliore arriva dalla Polonia : Nicola Zalewsk i ha giocato 78 minuti da titolare nella partita di Nations League contro l'Olanda , persa 2 - 0, confermandosi nel ruolo di esterno ...

Spinazzola e Zalewski, sfida a distanza Domenica Zalewski sarà impegnato in Galles, poi lo aspettanoo dodici partite con la Roma per tornare protagonista anche in giallorosso. A cominciare da San Siro, dove potrebbe riprendersi il posto. Mou chiama le ali. Roma, pochi cross per poter volare Pochi cross dalle fasce. Soltanto 50 cross su azione fin qui La sensazione è che la Roma quest'anno abbia gli esterni adatti a sognare per numero, qualità e duttilità, però – al momento – dalle fasce ... Serve uno scatto sulle fasce: Mourinho si sentiva al sicuro con i terzini ma dai quattro ha avuto un contributo non molto soddisfacente. Anche le altre big hanno problemi ...