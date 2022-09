Napoli | Lobotka segnali di rinnovo | ecco l’idea di De Laurentiis

(Di sabato 24 settembre 2022) Stanislavè uno dei leader tecnici del, Aurelio Devuole il. Il centrocampista è uno di quei calciatori recuperati da Luciano Spalletti, ma anche dagli sforzi del singolo di trovare una forma fisica migliore. In ogni casocon Spalletti è rinato ed è diventato un punto fermo del, quando non c’è in campo si sente, perché le sue giocate sono veramente indispensabili.perché i club azzurro vuole bloccarlo, visto che tanti club già si stanno interessando al suo cartellino. SKY, Marchetti: “Jorginho meglio diadesso. Più forte la corsia sinistra di Sarri”, obiettivo 2027di Aurelio De ...

pisto_gol : Nella più bella partita vista sinora, tra le due squadre più forti e più belle, il Napoli batte i Campioni d’Italia… - anperillo : Vittoria magnifica che può indirizzare la stagione. Sfida bellissima, agonismo alle stelle. #Napoli che ha giocato… - AlfredoPedulla : A febbraio 2021 #Lobotka era considerato da qualche solone un bidone assoluto, 20 milioni scaraventati nella pattum… - MundoNapoli : Gds: “Napoli, pronto il rinnovo ed aumento di ingaggio per Lobotka e Rrahmani” - GiacomoManc19 : Il #Napoli ha aperto la trattativa per il prolungamento del contratto di Stanislav #Lobotka fino al 2027 con un aum… -

In casatiene banco la situazione rinnovi, il più urgente quello di Meret poi a seguire ci saràIn casatiene banco la situazione rinnovi, il più urgente quello di Meret poi a seguire ci sarà. Il portiere, che in estate è stato vicino a essere rimpiazzato, ha convinto la ...Gaetano Fontana è intervenuto a Tempi Supplementari , in onda su Vikonos Web Radio/Tv: Fontana sulTutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieStanislav Lobotka è un giocatore magistrale che gioca nel Napoli e dà sempre il massimo; ormai lo slovacco è il faro di questa squadra, il regista per antonomasia che fa girare e funzionare questo gru ...Il Napoli pronto a chiudere un'operazione di mercato: dopo l'incontro la firma è imminente. Sorride il tecnico Spalletti.