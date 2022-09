Klinsmann: “Napoli che potenziale, ma hanno un grande problema…” (Di sabato 24 settembre 2022) Jurgen Klinsmann a tuttomercatoweb parla della Serie A e della corsa scudetto a cui partecipa anche il Napoli di Spalletti. L’ex giocatore fa il punto sul campionato italiano che non sarà più quello di un tempo ma resta comunque molto difficile da vincere. La Serie A oggi è meno competitiva? “Anche oggi la Serie A è molto competitiva, negli ultimi anni ha fatto bene. Guardo sempre le partite anche se vivo a Los Angeles, negli ultimi 10-15 anni c’è stato movimento verso la Premier League, che ha altre possibilità di ingaggi. Sono i numeri uno, però c’è la lotta tra la Serie A, la Liga, la Bundes e la Ligue 1. C’è sempre competizione, mi godo sempre la A“. È deluso dall’Inter? “Deluso no, mi aspetto molto di più ma il campionato è appena iniziato. Anche in Champions si è appena partiti, perdere con il Bayern non è una vergogna. Bisogna vedere le ... Leggi su napolipiu (Di sabato 24 settembre 2022) Jurgena tuttomercatoweb parla della Serie A e della corsa scudetto a cui partecipa anche ildi Spalletti. L’ex giocatore fa il punto sul campionato italiano che non sarà più quello di un tempo ma resta comunque molto difficile da vincere. La Serie A oggi è meno competitiva? “Anche oggi la Serie A è molto competitiva, negli ultimi anni ha fatto bene. Guardo sempre le partite anche se vivo a Los Angeles, negli ultimi 10-15 anni c’è stato movimento verso la Premier League, che ha altre possibilità di ingaggi. Sono i numeri uno, però c’è la lotta tra la Serie A, la Liga, la Bundes e la Ligue 1. C’è sempre competizione, mi godo sempre la A“. È deluso dall’Inter? “Deluso no, mi aspetto molto di più ma il campionato è appena iniziato. Anche in Champions si è appena partiti, perdere con il Bayern non è una vergogna. Bisogna vedere le ...

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@J_Klinsmann: “Bel duello @Inter, @acmilan, @sscnapoli: come ai miei tempi” | #VIDEO - #Klinsmann #Inter #ACMilan #Milan… - PianetaMilan : .@J_Klinsmann: “Bel duello @Inter, @acmilan, @sscnapoli: come ai miei tempi” | #VIDEO - #Klinsmann #Inter #ACMilan… - MundoNapoli : Klinsmann: “Il Napoli ha avuto la possibilità di vincere lo scudetto e andare lontano in Champions, ma…” - napolipiucom : Klinsmann: 'Napoli che potenziale, ma hanno un grande problema...' #Klinsmann #napoli #serieA #ForzaNapoliSempre… - SiamoPartenopei : VIDEO - Klinsmann: 'Napoli attende lo Scudetto, cala sempre alla fine ma stavolta...' -