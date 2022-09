Juve, scelta clamorosa di Arthur (Di sabato 24 settembre 2022) Il centrocampista brasiliano Arthur è arrivato completamente fuori forma al Liverpool in prestito dalla Juventus. Ora, secondo il Times,... Leggi su calciomercato (Di sabato 24 settembre 2022) Il centrocampista brasilianoè arrivato completamente fuori forma al Liverpool in prestito dallantus. Ora, secondo il Times,...

forumJuventus : GdS: 'Pogba, ritorno da incubo, e non è finita: Mondiale a rischio. La scelta di non operarsi subito, la squadra ch… - Bea_Mary84 : @il_paro @F1N1no Come ho già detto più volte, per me questa è una stronzata colossale che la Juve vuole furbamente… - AngeloNardi9 : @patriziasen No! Mannoni è interista. Quindi ha fatto una scelta di campo. Non può indossare anche la sciarpa della Juve - ZonaBianconeri : RT @pep2073: #Nedved è stato pallone d'oro ha giocato nella nazionale ceca e nella #juve , #allegri ha giocato a Pescara e Cagliari e ha fa… - pep2073 : #Nedved è stato pallone d'oro ha giocato nella nazionale ceca e nella #juve , #allegri ha giocato a Pescara e Cagli… -