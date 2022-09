(Di sabato 24 settembre 2022) Laureato con lode presso l’Università di Napoli Federico II ina Civile, il, classe 1943, ha legato il suo nome sia alnapoletano ed italiano, essendo stato a lungo docente ordinario della cattedra federiciana di Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti, che a quello delle professioni, tanto da essere insignito del titolo di “Senatore emerito dell’ordine deglidi Napoli” per aver onorato la professione per oltre 50 anni. I funerali delsi terranno oggi alle ore 16 presso la Chiesa Maria Santissima del Buon Consiglio, in via Posillipo 257. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

tvprato : Addio al professor Sergio Nannicini, storico preside del Cicognini e del Copernico -

Il Denaro

L'avvertimento di Amato nel discorso d'Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Bari. Fulbright Fellow UCLA (1985); Warwick (Leverhulme), Columbia Law School (BNL),...... l'una lezione di diritto e di stile Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro e di ... Fulbright Fellow presso l'Ucla (1985), Visitingin diverse Universita', tra cui Warwick (... Addio al professor Renato Lamberti, ingegneri e mondo accademico in lutto - Ildenaro.it I funerali del professor Lamberti si terranno oggi alle ore 16 presso Chiesa Maria Santissima del Buon Consiglio, in via Posillipo 257 ...Divenne noto quando 50 anni allestì un'affascinante e poi celeberrima piastra - messaggio dorata per gli alieni affidata alle sonde Pioneer. Era professore emerito di astronomia e astrofisica ed ex pr ...