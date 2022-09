Vigilante sorprende 29enne a rubare: "Sesso e soldi o ti denuncio" (Di venerdì 23 settembre 2022) La guardia giurata, 53 anni, aveva sopreso la ragazza mentre tentava di rubare una piastra per capelli in un supermercato. Da quel momento l'ha ricattata. È stato arrestato per estorsione e tentata violenza sessuale Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 settembre 2022) La guardia giurata, 53 anni, aveva sopreso la ragazza mentre tentava diuna piastra per capelli in un supermercato. Da quel momento l'ha ricattata. È stato arrestato per estorsione e tentata violenza sessuale

serenel14278447 : 'CREMONA Vigilante sorprende una 29enne a rubare al supermercato e la ricatta: «Sesso con me o ti denuncio» di Fran… - Luxgraph : Cremona, vigilante sorprende una 29enne a rubare e la ricatta: «Sesso con me o ti denuncio» #corriere #news #2022… - CafardoPablo : RT @Corriere: Vigilante sorprende una 29enne a rubare al supermercato e la ricatta: «Sesso con me o ti denuncio» - aranciaverde : RT @Corriere: Vigilante sorprende una 29enne a rubare al supermercato e la ricatta: «Sesso con me o ti denuncio» - Corriere : Vigilante sorprende una 29enne a rubare al supermercato e la ricatta: «Sesso con me o ti denuncio» -