Si verifica un problema relativo alla tua richiesta Instagram, errore diffuso il 23 settembre (Di venerdì 23 settembre 2022) Da più ore si verifica un problema relativo alla tua richiesta Instagram, ormai l'anomalia è cosa nota. Il social network non funziona correttamente in alcune sue importanti funzioni. Questo venerdì 23 settembre segue un giovedì davvero nero per la piattaforma. Nel pomeriggio di ieri appunto, abbiamo assistito ad un vero e proprio down della piattaforma e ora le anomalie attuali non fanno che aumentare la frustrazione di utenti impossibilitati a compiere anche delle comuni azioni. Le difficoltà di circa 24 ore fa erano palesi e soprattutto sperimentate un po' da tutti. In pratica, erano in molti a non riuscire neanche ad accedere al loro profilo dek social network. Le cose stanno andando in maniera un po' diversa oggi: per quanto l'utilizzo del proprio profilo ...

