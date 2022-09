Sei una over 40? Queste acconciature ti tolgono almeno 10 anni (Di venerdì 23 settembre 2022) I tagli giocano un ruolo da protagonisti nella lotta contro l’età, ma non tutti sono capaci di ringiovanirti davvero. Ecco quali sono capaci davvero di farlo. Esistono tagli, pieghe ed acconciature varie capaci di ringiovanire anche da soli, senza l’aiuto di bisturi, medici, cliniche. Sì, perché se è vero che cambiando la cornice il quadro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 23 settembre 2022) I tagli giocano un ruolo da protagonisti nella lotta contro l’età, ma non tutti sono capaci di ringiovanirti davvero. Ecco quali sono capaci davvero di farlo. Esistono tagli, pieghe edvarie capaci di ringiovanire anche da soli, senza l’aiuto di bisturi, medici, cliniche. Sì, perché se è vero che cambiando la cornice il quadro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : Grande Fratello può voler dire tante cose... a volte anche Rinascita. Bentornata a Casa, Carolina, sei una forza de… - RadiocorriereTv : Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti Ma alberi Alberi infiniti ?? #23settembre ?? Auguri a… - frankgabbani : Grazie @OrnellaVanoni per aver accettato il mio invito a cantare insieme al mio concerto del 1 ottobre a Milano ????… - alexsreborn8339 : @LaPaola110 Mi auguro che i tuoi genitori abbiano avuto anche figli normali: sei una poveraccia ?? - ironicamania : @christieroad__ tesoro, grazie mille di tutto ???? ricordo che sei stata una delle prime a leggere gran slam e a non… -