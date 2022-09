Scrutatori all'Atac, la corsa al seggio elettorale diventa un caso (Di venerdì 23 settembre 2022) La fuga dal volante degli autisti dell'Atac diventa un «caso». Sindacale, politico ma anche psicologico vista la valanga di richieste inoltrate all'azienda romana dai conducenti pronti a scendere da bus e metropolitane per partecipare allo spoglio elettorale di domenica prossima. Richieste che hanno trovato l'azienda impreparata. Se accolte avrebbero comportato l'assenza di 1299 dipendenti, per lo più aspiranti rappresentanti di lista. Una fuga di massa con in palio, oltre alla domenica elettorale, altri 2 giorni di permesso. Ovvero la semi-paralisi dei trasporti. Per correre ai ripari l'Atac ha dato via libera solo ai 40 che si sono candidati per fare gli Scrutatori e ad altri 30 presidenti di seggio. Decisione che ha fatto discutere e sollevato le ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) La fuga dal volante degli autisti dell'un «». Sindacale, politico ma anche psicologico vista la valanga di richieste inoltrate all'azienda romana dai conducenti pronti a scendere da bus e metropolitane per partecipare allo spogliodi domenica prossima. Richieste che hanno trovato l'azienda impreparata. Se accolte avrebbero comportato l'assenza di 1299 dipendenti, per lo più aspiranti rappresentanti di lista. Una fuga di massa con in palio, oltre alla domenica, altri 2 giorni di permesso. Ovvero la semi-paralisi dei trasporti. Per correre ai ripari l'ha dato via libera solo ai 40 che si sono candidati per fare glie ad altri 30 presidenti di. Decisione che ha fatto discutere e sollevato le ...

tempoweb : Scrutatori all'#Atac, la corsa al #seggio elettorale diventa un caso #23settembre #iltempoquotidiano… - antoniodballaro : RT @ROBZIK: @antoniodballaro Come nella barzelletta della 1a Repubblica. La vecchietta cattolica al seggio chiede lumi per votare come Dio… - ROBZIK : @antoniodballaro Come nella barzelletta della 1a Repubblica. La vecchietta cattolica al seggio chiede lumi per vota… - LucaC_01 : Amici domanda: mi sono iscritto a settembre al registro degli scrutatori ma potrò operare solo da gennaio ‘23. Per… - iltirreno : Compensi ritenuti bassi e motivi di lavoro: forfait in aumento -