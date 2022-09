Paola Perego svela la cattiveria di una collega, ma di chi parla? (Di venerdì 23 settembre 2022) Domenica 25 settembre Paola Perego torna in tv con Citofonare Rai 2 e con Simona Ventura, il loro legame è davvero speciale, lei è la collega perfetta ma ce n’è una che con la Perego si è comportata molto male. Lo svela solo adesso, lo racconta durante l’intervista a Leggo, spiega che era ospite in un programma e che è accaduto qualcosa di molto spiacevole. Evidentemente Paola Perego si fidava della collega che la stava ospitando, le aveva fatto una richiesta. Le aveva chiesto con cortesia di evitare una domanda ben precisa, perché c’era un problema familiare, perché avrebbe fatto del male a qualcuno. E’ accaduto invece quello che non si aspettava. Paola Perego racconta la mancanza di rispetto della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 settembre 2022) Domenica 25 settembretorna in tv con Citofonare Rai 2 e con Simona Ventura, il loro legame è davvero speciale, lei è laperfetta ma ce n’è una che con lasi è comportata molto male. Losolo adesso, lo racconta durante l’intervista a Leggo, spiega che era ospite in un programma e che è accaduto qualcosa di molto spiacevole. Evidentementesi fidava dellache la stava ospitando, le aveva fatto una richiesta. Le aveva chiesto con cortesia di evitare una domanda ben precisa, perché c’era un problema familiare, perché avrebbe fatto del male a qualcuno. E’ accaduto invece quello che non si aspettava.racconta la mancanza di rispetto della ...

