Orbán e debito: perché Bruxelles teme un governo Meloni in Italia (Di venerdì 23 settembre 2022) Le parole di von der Leyen scatenano la Lega: mozione all'Europarlamento contro la presidente della Commissione Ue e sit-in a Roma. Imbarazzo della leader FdI. Se diventa premier, il suo futuro rapporto con l'Ue è ormai minato, anche per le parole di Berlusconi su Putin. Dietro gli avvertimenti europei, la debolezza Italiana sui conti

Guerra L'Ue prepara il tetto al petrolio russo con l'incognita Orban Una sorta di monito a seguire il solco tracciato dal Governo Draghi da parte dell'istituzione che più di tutte garantisce la tenuta del debito italiano, anche se ora la Bce è alle prese con problemi ... Malpezzi (Pd): 'Meloni è tornata ad alzare i toni perché non ha più la vittoria in tasca' Dall'Europa dipende la tenuta del nostro debito pubblico, la salvaguardia dei risparmi degli italiani e la spesa del Pnrr". Così, in una intervista all'Avvenire, la presidente dei senatori del Pd ... Una sorta di monito a seguire il solco tracciato dal Governo Draghi da parte dell'istituzione che più di tutte garantisce la tenuta delitaliano, anche se ora la Bce è alle prese con problemi ...Dall'Europa dipende la tenuta del nostropubblico, la salvaguardia dei risparmi degli italiani e la spesa del Pnrr". Così, in una intervista all'Avvenire, la presidente dei senatori del Pd ...