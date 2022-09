Francesco Totti e Ilary Blasi | L’Ex Fidanzato Di Lei Svela Dei Retroscena Sulla Coppia!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 23 settembre 2022)di lei, in un’intervista di Fabrizio Corona, ha rivelato alcunispiegando che si è trattato di un matrimonio di convenienza… Quello della separazione traè stato sicuramente uno degli argomenti più discussi dell’anno. Negli ultimi giorni è esploso nuovamente il gossipcoppia per via dell’intervista rilasciata dal calciatore a Il Corriere della Sera. Nella vicenda si è inserito anche Fabrizio Corona che, ora, ha dato voce ad un exdi, il quale hato alcunisulle nozze e su come sono andate le ...