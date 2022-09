Elude pagamento Iva | sequestro a imprenditore nel Napoletano

(Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGragnano (Na) – Avrebbe omesso il versamento dell’Iva:preventivo da oltre 850.000 euro al legale rappresentante di un’azienda di Gragnano (Napoli) operante nel settore della lavorazione e produzione di imballaggi. A dare esecuzione al provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, sono stato gli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. Stando a quanto riferiscono gli inquirenti, il destinatario del provvedimento, rappresentante legale della ”Lubox Imballaggi srl”, è indagato in quanto avrebbe omesso il versamento di Iva dovuta per un ammontare complessivo pari a 854.905 euro. In particolare, in base a quanto ricostruito dall’amministrazione finanziaria sulla base della relativa dichiarazione annuale presentata per l’anno d’imposta 2018, l’uomo (del ...

