Barbara D’Urso Stizzita: Lo Sfogo In Diretta a Pomeriggio 5! (Di venerdì 23 settembre 2022) Battibecco in Diretta tra Barbara D’Urso e Emma Bonino. Tutto è nato per un ritardo nel collegamento tra Pomeriggio 5 e la leader di Più Europa. La conduttrice non ha nascosto il suo nervosismo per questo inconveniente e lo ha fatto chiaramente presente alla sua ospite, dando il via appunto ad un battibecco in Diretta Tv. Ecco cosa è successo! Il ritardo di Emma Bonino fa irritare la D’Urso L’ultima Diretta di Pomeriggio 5 non è stata semplice per Barbara D’Urso. La conduttrice campana ha avuto momenti di tensione con una ospite. Stiamo parlando di Emma Bonino, la leader di Più Europa. Così come Giuseppe Conte intervenuto poco prima, anche Emma Bonino doveva occupare lo spazio che il talk della D’Urso ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 23 settembre 2022) Battibecco intrae Emma Bonino. Tutto è nato per un ritardo nel collegamento tra5 e la leader di Più Europa. La conduttrice non ha nascosto il suo nervosismo per questo inconveniente e lo ha fatto chiaramente presente alla sua ospite, dando il via appunto ad un battibecco inTv. Ecco cosa è successo! Il ritardo di Emma Bonino fa irritare laL’ultimadi5 non è stata semplice per. La conduttrice campana ha avuto momenti di tensione con una ospite. Stiamo parlando di Emma Bonino, la leader di Più Europa. Così come Giuseppe Conte intervenuto poco prima, anche Emma Bonino doveva occupare lo spazio che il talk della...

matteosalvinimi : Ora in diretta a Pomeriggio 5, su Canale 5, con Barbara D'Urso ?? #domenicavotoLega - fabri1166 : @BzBroono @RobertoLocate14 @Hrodsanto @fleinaudi @la_kuzzo La TV italiana è marcia fino al midollo, troppi programm… - iammatthewsoo : Non ho uno show preferito in assoluto. Seguo un po' di tutto, ma soprattutto le parti che più mi interessano. - Ji… - Giuliano5607 : @puntualeh Io non vedrò la trasmissione perchè mi sta sul cazzo Barbara D'Urso, siccome ho già deciso che voterò Co… - tuttoepolitica : @pomeriggio5 @GiuseppeConteIT da una parte una starlette che cerca facili consensi assecondando i gusti nefasti del… -