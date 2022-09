Wta Seoul 2022: programma, orari ed ordine di gioco venerdì 23 settembre (Di giovedì 22 settembre 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta 250 di Seoul 2022 per la giornata di venerdì 23 settembre. In campo i quattro quarti di finale sul Centre Court. Ad aprire le danze saranno la russa Alexandrova e la qualificata elvetica Sun. A seguire sarà il turno della tedesca Maria e della cinese Zhu. Successivamente il big match di giornata, quello tra la polacca Linette e la britannica Raducanu. In chiusura scenderà in campo la lettone Ostapenko, testa di serie numero uno, contro l’ostica lucky loser di Andorra, la giovane Jimenez Kasintseva. Di seguito il programma con gli orari nel dettaglio. programma COMPLETO CENTRE COURT (INIZIO ALLE ORE 05:00 ITALIANE) (Q) Sun vs (2) AlexandrovaA ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Il, glie l’didel torneo Wta 250 diper la giornata di23. In campo i quattro quarti di finale sul Centre Court. Ad aprire le danze saranno la russa Alexandrova e la qualificata elvetica Sun. A seguire sarà il turno della tedesca Maria e della cinese Zhu. Successivamente il big match di giornata, quello tra la polacca Linette e la britannica Raducanu. In chiusura scenderà in campo la lettone Ostapenko, testa di serie numero uno, contro l’ostica lucky loser di Andorra, la giovane Jimenez Kasintseva. Di seguito ilcon glinel dettaglio.COMPLETO CENTRE COURT (INIZIO ALLE ORE 05:00 ITALIANE) (Q) Sun vs (2) AlexandrovaA ...

Ubitennis : WTA Seoul: bene Raducanu. Ostapenko e Linette avanti annullando match point - Ubitennis : WTA Seoul: bene Raducanu. Ostapenko e Linette avanti annullando match point - valuebet23 : #Tennis Wta seoul (South korea) Sun L. - Alexandrova E. All #1xbet picks in Telegram: - FiorinoLuca : Live su @SuperTennisTv per Ostapenko vs Gasanova, ultimo ottavo di finale del WTA di Seoul ???? - TENIPOcom : WTA 250 Seoul - Hard (Quarterfinal) E. Alexandrova/Y. Sizikova (RUS) def. K. Birrell/M. Inglis (AUS) 6-1 6-4 -