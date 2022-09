(Di giovedì 22 settembre 2022) New York, 22 set. (Adnkronos) -, e un lunghissimo applauso, per il presidente ucraino Volodymyrall'Assemblea generale dell'Onu.il premier Mario, arrivato al Palazzo di Vetro appositamente per assistere all'intervento del leader di Kiev, si è alzato applaudendo calorosamente, per poi soffermarsi per un saluto con la moglie del leader ucraino presente in sala per i lavori dell'Unga.

La Svolta

Draghi aveva lo: piena gestione del Pnrr, aumento del Pil e dell'occupazione, pandemia ... pur dell'opposizione e sulla crisi. C'è un rispetto reciproco dichiarato da entrambi'. Ma ...ovation a New York per il Presidente del Consiglio uscente Mario Draghi, premiato come '... L'eroismo dell', del Presidente Zelensky e del suo popolo, è un potente promemoria di ciò che ... Ultimo'ora: Ucraina: standing ovation all'Onu per Zelensky, in piedi anche Draghi New York, 22 set. (Adnkronos) - Standing ovation, e un lunghissimo applauso, per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'Assemblea generale dell'Onu. Anche il premier Mario Draghi, arrivato al Pa ...Zelensky da mesi guida la residenza ucraina contro l'invasione della Russia di Putin. E in un video collegamento all'assemblea generale dell'Onu a New York chiede una ...