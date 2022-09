Stufe a legna e camini vietati? (Di giovedì 22 settembre 2022) ARTICOLO AGGIORNATO (SU REGIONE LOMBARDIA) Siete in tanti a segnalare la notizia che sta circolando con sempre maggior viralità sul divieto d’uso di Stufe e caminetti, alcuni sostengono sia stato emesso un divieto su tutto il territorio italiano, altri solo in specifiche regioni. La notizia viene diffusa principalmente tramite canali social, con Telegram in prima fila. Ad esempio, mentre vi sto scrivendo, sul gruppo Telegram del “giornalista indipendente” Matteo Gracis è stato appena pubblicato questo post: In 5 regioni italiane è stato proibito l’uso di Stufe e camini a legna. Si rischiano multe fino a 5mila euro. La misura è necessaria per limitare l’inquinamento atmosferico. Questo ci dicono coloro che vanno ai meeting per l’ambiente con i jet privati. Cercherò di essere il più politicamente corretto possibile ... Leggi su butac (Di giovedì 22 settembre 2022) ARTICOLO AGGIORNATO (SU REGIONE LOMBARDIA) Siete in tanti a segnalare la notizia che sta circolando con sempre maggior viralità sul divieto d’uso die caminetti, alcuni sostengono sia stato emesso un divieto su tutto il territorio italiano, altri solo in specifiche regioni. La notizia viene diffusa principalmente tramite canali social, con Telegram in prima fila. Ad esempio, mentre vi sto scrivendo, sul gruppo Telegram del “giornalista indipendente” Matteo Gracis è stato appena pubblicato questo post: In 5 regioni italiane è stato proibito l’uso di. Si rischiano multe fino a 5mila euro. La misura è necessaria per limitare l’inquinamento atmosferico. Questo ci dicono coloro che vanno ai meeting per l’ambiente con i jet privati. Cercherò di essere il più politicamente corretto possibile ...

