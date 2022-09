Stop al fermo biologico | in Adriatico si torna a pescare

(Di giovedì 22 settembre 2022) Pescara -il pesce fresco a tavola lungo tutto l'con loalpesca nel tratto di costa da San Benedetto e Termoli, dopo che la flotta aveva già ripreso le attività da Trieste ad Ancona e da Manfredonia a Bari. Così Coldiretti Impresapesca sottolinea la fine del blocco che era scattato il 15 agosto scorso. Restano, invece, in porto i pescherecci da Brindisi a Napoli fino a Gaeta fino al 4 ottobre. Mentre il 3 ottobre partirà ilda Livorno a Imperia (fino al 1° novembre) "Via libera dunque - sottolinea la Coldiretti - lungo tutta la costa adriatica a fritture e grigliate a "chilometri zero". Il consiglio è quello di verificare bene le informazioni in etichetta sui banchi di pescherie e supermercati, ma per assicurare reale trasparenza occorrerebbe arrivare all'etichettatura ...

Carlino_Fermo : 'Io spengo', domani stop di un’ora alle luci contro il caro bollette - Labuena0nda : @TommyLeeRay @Carboniopensan1 Vero. Noi, con un figlio al secondo anno di liceo, ci siamo imposti uno stop. Si par… - WineNewsIt : Torna il #pescefresco a tavola lungo tutto l’#Adriatico con lo stop al #fermopesca: @coldiretti. Ancora in porto i… - ekuonews : Stop al fermo pesca, torna il pesce fresco in Adriatico - histoniumnet : Termina il fermo pesca iniziato il 15 agosto e torna il pesce fresco a tavola. Ad annunciarlo è Coldiretti... -

... peraltro penalizzato da continuifisici. Ormai è l'esterno ideale per il tecnico toscano ... È un punto, l'intesa con Immobile è perfetta, così come quella con Marusic e Luis Alberto che ...Nel sinistro è stato coinvolto anche un Fiat Ducato, guidato da un 54enne di Montesilvano, che eraallodi via Parigi e stava per immettersi in viale Europa. ...Si è fermata per un paio di giorni la produzione della birra Menabrea a causa della mancanza di anidride carbonica: ecco perché la CO2 è fondamentale per il settore alimentare ...Questa scelta illogica e scellerata, tra l’altro non coerente con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, avrebbe infatti trasformato Fano nell’immondezzaio della provincia, costringendo nell’imme ...