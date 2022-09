Gazzetta – Il Milan e gli indizi di Massara sul mercato: sul taccuino c’è anche Doku | Primapagina (Di giovedì 22 settembre 2022) 2022-09-21 11:32:43 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta: “In questo periodo le caratteristiche del calcio stanno andando verso la velocità e la tecnica. Chi ha forza nelle gambe riesce a fare la differenza perché ci sono sempre meno spazi e sempre meno tempo per giocare la palla”. A pochi minuti dall’inizio della sfida contro il Napoli Frederic Massara ha parlato così a Dazn del mercato del Milan. I profili cercati dalla squadra scouting che risponde a Maldini e al direttore sportivo rossonero sono quelli in grado di saltare l’uomo, di creare la superiorità numerica. Giocatori alla Leao, ma con prezzi decisamente più accessibili. O giovani promesse, per il quale c’è un grado di rischio, o talenti che si sono persi, ma che non hanno dimenticato come si ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 22 settembre 2022) 2022-09-21 11:32:43 In tema di news di calciotiene banco in queste ore quanto riporta la: “In questo periodo le caratteristiche del calcio stanno andando verso la velocità e la tecnica. Chi ha forza nelle gambe riesce a fare la differenza perché ci sono sempre meno spazi e sempre meno tempo per giocare la palla”. A pochi minuti dall’inizio della sfida contro il Napoli Fredericha parlato così a Dazn deldel. I profili cercati dalla squadra scouting che risponde a Maldini e al direttore sportivo rossonero sono quelli in grado di saltare l’uomo, di creare la superiorità numerica. Giocatori alla Leao, ma con prezzi decisamente più accessibili. O giovani promesse, per il quale c’è un grado di rischio, o talenti che si sono persi, ma che non hanno dimenticato come si ...

