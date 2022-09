Coghe (Pro Vita & Famiglia): 'Carriera alias non rispetta ragazzi e famiglie' (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Offrire la Carriera alias agli studenti da parte della scuola potrebbe indurre un ragazzo a credere che, per superare i momenti di incertezza sulla propria personalità che capitano in adolescenza, debba cambiare sesso e quindi si viola il principio di precauzione. Inoltre, la Carriera alias non rispetta le famiglie, perché le scuole non le informano e non le coinvolgono su queste iniziative, facendo direttamente arrivare ai loro figli la proposta di Carriera alias, violando il diritto di priorità educativa dei genitori. Infatti, troppo spesso i progetti gender vengono introdotti nelle classi all'insaputa dei genitori e questo è di una gravità assoluta. Infine, non rispetta la comunità scolastica, perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Offrire laagli studenti da parte della scuola potrebbe indurre un ragazzo a credere che, per superare i momenti di incertezza sulla propria personalità che capitano in adolescenza, debba cambiare sesso e quindi si viola il principio di precauzione. Inoltre, lanonle, perché le scuole non le informano e non le coinvolgono su queste iniziative, facendo direttamente arrivare ai loro figli la proposta di, violando il diritto di priorità educativa dei genitori. Infatti, troppo spesso i progetti gender vengono introdotti nelle classi all'insaputa dei genitori e questo è di una gravità assoluta. Infine, nonla comunità scolastica, perché ...

