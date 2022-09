**Ucraina: Di Maio, 'discorso Putin preoccupa ma è anche segnale di debolezza'** (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - Il discorso oggi di Putin "deve preoccuparci perchè Putin è imprevedibile ma anche un segnale di debolezza, ci sono persone che stanno manifestando in queste ore in Russia e vengono arrestate. Avete visto sguardo di Putin oggi? Per questo chiesto a politica italiana da che parte stare". Così Luigi Di Maio a Controcorrente su Rete4. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - Iloggi di"deverci perchèè imprevedibile maundi, ci sono persone che stanno manifestando in queste ore in Russia e vengono arrestate. Avete visto sguardo dioggi? Per questo chiesto a politica italiana da che parte stare". Così Luigi Dia Controcorrente su Rete4.

Luxgraph : Di Maio: «Putin inquietante, qui c’è chi ammicca a lui. Dopo il voto un aiuto ai pensionati» #corriere #news #202… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Il foreign fighter Benjamin Giorgio Galli ucciso in Ucraina? 'L'ambasciata è rimasta sempre in contat… - acaitaliasati : @bordoni_russia Anche di maio era bellicoso… magari se resta senza seggio va a combattere in Ucraina:) - Lella562 : RT @ale_poggia: @Palazzo_Chigi Nessuno vi ha chiesto di entrare in guerra, inviando armi all'Ucraina. L'Italia si adoperi per la pace con l… - marielSiviglia : RT @ale_poggia: @Palazzo_Chigi Nessuno vi ha chiesto di entrare in guerra, inviando armi all'Ucraina. L'Italia si adoperi per la pace con l… -