Ucraina: Conte, 'noi soli contro corsa a riarmo e ora arrivati davanti a rischio escalation'

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Ci hanno attaccato tutti perchè abbiamo detto no alla corsa al riarmo e dove siamo arrivati? davanti al rischio di un'escalation militare. Ma non è più saggio lavorare a un negoziato di pace? L'escalation militare porterà alla distruzione e saremo noi che dovremo pagare la ricostruzione". Così Giuseppe Conte a Giugliano.

