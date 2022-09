Prenderemo più voti della Lega e la Meloni non governerà mai | dice Carlo Calenda

(Di mercoledì 21 settembre 2022) «più». Il leader del Terzo Pololoconvinto in un’intervista al Foglio. «Non c’è solo il fatto che Matteo Salvini è fuori controllo, e arriva a rinnegare il voto sul lockdown per provare a racimolare qualche voto di antivaccinisti. C’è anche il fatto che gli elettori non estremisti, e sono tanti, e con loro quelli di Forza Italia, hanno capito che quella offerta da Giorgianon è una prospettiva di governo». E ne sono la prova, secondo, le ultime usciteleader di Fratelli d’Italia, «del tutto scomposte». Perché, spiega, «con l’approssimarsi del 25 settembre, sale la tensione. E portare avanti la recita diventa ...

MichelaRoi : RT @Linkiesta: Prenderemo più voti della #Lega e la #Meloni non governerà mai, dice @CarloCalenda | #ElezioniPolitiche2022 - badkiki1 : RT @ultimora_pol: Matteo #Salvini:'Cosa andrò a fare al governo lo decideranno gli italiani. Se prenderemo un voto più degli altri mi piace… - Linkiesta : Prenderemo più voti della #Lega e la #Meloni non governerà mai, dice @CarloCalenda | #ElezioniPolitiche2022 - ZenperZen : @ingdruido Matteo #Salvini:'Cosa andrò a fare al governo lo decideranno gli italiani. Se prenderemo un voto più deg… - aledoc05 : RT @ultimora_pol: Matteo #Salvini:'Cosa andrò a fare al governo lo decideranno gli italiani. Se prenderemo un voto più degli altri mi piace… -

Il Foglio

voti della Lega". Il leader del Terzo Polo Carlo Calenda lo dice convinto in un'intervista al Foglio. "Non c'è solo il fatto che Matteo Salvini è fuori controllo, e arriva a rinnegare ...... l'unica proposta mirabolante alla vigilia del voto sarà quella di non fare proposte mirabolanti', però poi, a metà della chiacchierata, la frase pirotecnica arriva lo stesso: 'della ... "Meloni non governerà mai: è unfit. E noi prenderemo più voti della Lega". Parla Calenda