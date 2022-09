Niente panico sulle pensioni, ma non toccate il reddito di cittadinanza. Parla Boeri (Di mercoledì 21 settembre 2022) Forse non c’è un vero problema pensioni, se non altro perché la rivalutazione degli assegni, quest’anno quanto mai onerosa vista l’inflazione strutturalmente oltre l’8%, è già stata in parte finanziata dal governo di Mario Draghi. Semmai, sarà bene tenere le mani a posto sul reddito di cittadinanza, che se proprio va ripensato deve essere per calibrarlo e non certo per metterne in discussione natura e missione. Tito Boeri, economista della Bocconi ed ex presidente dell’Inps (2014-2019) la vede esattamente in questo modo, dicendo la sua a Formiche.net sui principali temi del momento. L’inflazione corre, oltre il previsto e più a lungo del previsto. E le pensioni sono inevitabilmente sotto stress, almeno gli assegni più leggeri. Urge una rivalutazione che può costare fino a 10 miliardi, non proprio ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 settembre 2022) Forse non c’è un vero problema, se non altro perché la rivalutazione degli assegni, quest’anno quanto mai onerosa vista l’inflazione strutturalmente oltre l’8%, è già stata in parte finanziata dal governo di Mario Draghi. Semmai, sarà bene tenere le mani a posto suldi, che se proprio va ripensato deve essere per calibrarlo e non certo per metterne in discussione natura e missione. Tito, economista della Bocconi ed ex presidente dell’Inps (2014-2019) la vede esattamente in questo modo, dicendo la sua a Formiche.net sui principali temi del momento. L’inflazione corre, oltre il previsto e più a lungo del previsto. E lesono inevitabilmente sotto stress, almeno gli assegni più leggeri. Urge una rivalutazione che può costare fino a 10 miliardi, non proprio ...

