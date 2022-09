Maddie McCann | i genitori perdono il ricorso alla Cedu contro un ex detective portoghese

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Gonçalo Amaral è stato citato in giudizio per le dichiarazioni rilasciate in un libro, in un documentario e in un'intervista, in cui sosteneva che idella piccola fossero coinvolti nella scomparsa

QUOTIDIANO NAZIONALE

I genitori di, la bimba scomparsa da una camera d'albergo in Portogallo nel 2007, hanno perso il ricorso inviato alla Corte europea dei diritti umani (Cedu) contro il Portogallo. A dieci anni dalla ...L'ispettore li aveva accusati in un libro di essere coinvolti nella morte della figlia, scomparsa nel 2007. Secondo la coppia Lisbona non avrebbe protetto la loro vita ... Maddie McCann, i genitori perdono ricorso contro il Portogallo sul caso del detective Gonçalo Amaral è stato citato in giudizio per le dichiarazioni rilasciate in un libro, in un documentario e in un'intervista, in cui sosteneva che i genitori della piccola fossero coinvolti nella scom ...La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha stabilito che lo Stato portoghese non ha mai violato i diritti di Kate e Gerry McCann a causa delle dichiarazioni di un ...