La Sampdoria va avanti con Giampaolo | ma i dubbi restano

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Giornata di valutazioni quella di ieri in casa blucerchiata. Nonostante il pessimo avvio di campionato che la vede all’ultimo posto in classifica con cinque sconfitte e due pareggi, lavacon, almeno fino alla prossima partita con il Monza. In caso di ulteriore passo falso, infatti, l’esonero del tecnico sarà inevitabile. LAVACON: MONZA DECISIVA PER LE SORTI DEL TECNICO? Dovrebbe essere quella la deadline fissata per prendere una decisione definitiva a riguardo. La scelta di concedere un’altra opportunità all’attuale guida tecnica è figlia anche della difficile situazione finanziaria del club che al momento non può permettersi ulteriori esborsi economici per un nuovo nome in panchina, senza contare che a libro paga c’è ...