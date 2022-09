Iran, le donne bruciano gli hijab per la morte di Mahsa Amini (Di mercoledì 21 settembre 2022) Continuano le proteste dopo la 22enne morta arrestata dalla polizia morale perché non indossava bene il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 settembre 2022) Continuano le proteste dopo la 22enne morta arrestata dalla polizia morale perché non indossava bene il ...

emmabonino : La protesta delle donne in Iran è straordinaria. Siamo con loro, dalla parte delle donne, a difesa della libertà, d… - TizianaFerrario : Il coraggio delle donne in #Iran dopo l’uccisione di #Mahsa_Amini. Protestano, si tagliano i capelli bruciano i vel… - riotta : Con le coraggiose donne #Iran #IranProtests2022 che sfidando il regime fondamentalista ci ricordano, nella nostra c… - frantzisca73 : RT @Betty36174919: Gli uomini in #iran protestano contro il regime, per le donne, per difendere i loro diritti e le loro libertà contro un… - antoniolucascot : RT @Betty36174919: Gli uomini in #iran protestano contro il regime, per le donne, per difendere i loro diritti e le loro libertà contro un… -