Furti seriali ad anziani in casa e nelle chiese | arrestate due donne

Giorno_Monza : Furti seriali ad anziani e nelle chiese di Monza e Bergamo: arrestate due ladre - Dimsuonosoft : Furti seriali ad anziani e nelle chiese, arrestate due donne. I colpi tra #Monza e #Bergamo in Lombardia -… - Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Furti seriali ad anziani e nelle chiese tra le province di Monza e Bergamo: arrestate due donne - ABosurgi : RT @rep_milano: Furti seriali ad anziani e nelle chiese tra le province di Monza e Bergamo: arrestate due donne - rep_milano : Furti seriali ad anziani e nelle chiese tra le province di Monza e Bergamo: arrestate due donne -

Agenzia ANSA

Uno deie' stato messo a segno invece ai danni del parroco della chiesa di Caravaggio (Bergamo) lo scorso 17 marzo. Le due donne avevano forzato il portone d'ingresso della casa parrocchiale e ...Adesso, però, il tunisino di 36 anni ritenuto responsabile deia bordo dei mezzi pubblici è stato arrestato a seguito delle indagini dei carabinieri. L'uomo, in Italia senza fissa ... Furti seriali ad anziani e nelle chiese, arrestate due donne Due donne sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di aver messo a segno numerosi furti in casa e nelle chiese delle province di Monza ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...