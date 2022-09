Fico | “Impossibile oggi un accordo con il Pd Campo largo? Non con tutti”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 21 settembre 2022) ROMA – Il rapporto con il Pd potrebbe migliorare in caso di un nuovo segretario più di sinistra come Orlando? “Non sarebbe rispettoso commentare le vicende interne di un’altra forza politica, ancor di più se ipotetiche. Dico però chele condizioni per uncon il Partito Democratico non ci sono”. E’ questo il passaggio più significativo dell’intervista che il presidente della Camera, Roberto, ha concesso a Formiche.net. A giudizio dell’esponente del Movimento 5 stelle “ilcondentro non è una soluzionee non può esserla in futuro. Serve un’identità forte e un percorso condiviso per poter percorrere una strada insieme”. Quanto al M5S, perla rimonta indicata nei sondaggi prima del periodo di oscuramento ...