Elezioni, la diretta – Meloni e Salvini divisi sullo scostamento di bilancio. Letta: “La scelta è tra il Pd e la destra retrograda” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il leader della Lega: “Serve extradebito da 30 miliardi. Chi dice no sbaglia”. Ma la presidente di Fdi: “Non è la soluzione”. Calenda: “Con noi al 10-12% è Draghi bis al 90%”. Fratoianni: “Aprirei anche ad Azione per evitare la destra al governo” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il leader della Lega: “Serve extradebito da 30 miliardi. Chi dice no sbaglia”. Ma la presidente di Fdi: “Non è la soluzione”. Calenda: “Con noi al 10-12% è Draghi bis al 90%”. Fratoianni: “Aprirei anche ad Azione per evitare laal governo” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Meloni: “Pronta a fare premier”. Fico: “Se vince lei rischio cancellazione reddito di cittad… - Corriere : Calenda: «Credo saremo a doppia cifra e sopra la Lega». Meloni: ho i nomi per il governo ma non li dico - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “Stop a tetto stipendi dei superdirigenti? Vergognoso, c’impegniamo a cambiarlo”. Le… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Elezioni, la diretta – Meloni e Salvini divisi sullo scostamento di bilancio. Letta: “La scelta è tra il Pd e la destr… - StefaniaFalone : RT @Corriere: Calenda: «Credo saremo a doppia cifra e sopra la Lega». Meloni: ho i nomi per il governo ma non li dico -