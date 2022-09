Ciclismo | Julian Alaphilippe | “Non sarò il capitano unico | ma voglio incidere sulla corsa”

(Di mercoledì 21 settembre 2022)va a caccia della storia ai Mondiali didi Wollongong. Il campione francese sogna la terza maglia iridata consecutiva, ma questa volta il transalpino parte leggermente nelle retrovie. I grandi favoriti sono altri, ma mai scommettere contro un bicampione del mondo. Il francese è reduce dalla caduta alla Vuelta, che gli ha costretto ad abbandonare laspagnola e dunque a cambiare completamente la sua preparazione in vista proprio della gara di domenica.è stato intervista da L’Equipe e ha parlato proprio della prova in linea di domenica e del suo stato di forma: “Ho molta motivazione e sono piuttosto rilassato. Non arrivo nelle migliori condizioni, questo è sicuro. Mi sono infortunato alla Vuelta, un’altra volta in questa stagione, una volta di troppo ...

Atteso in gara anche Alaphilippe, a caccia di un terzo titolo mondiale consecutivo che avrebbe del clamoroso. MONDIALI 2022: CALENDARIO COMPLETO ORARI, TV E STREAMING - La corsa ... Questa convocazione in extremis potrebbe anche lasciar pensare ad un Alaphilippe non al meglio delle condizioni dopo la caduta alla Vuelta, ma sarà solo la strada a darci le risposte che ... Ciclismo, Mondiali Wollongong 2022: come vedere in diretta tv e streaming la prova in linea degli uomini Elite ...