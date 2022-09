Vivere in crociera, ora è possibile: arriva la nuova nave con 547 appartamenti per passare la vita in viaggio (Di martedì 20 settembre 2022) Vivere in crociera è possibile. arriva una nave con 547 appartamenti. La compagnia di crociere Storylines, con sede in Croazia, lancerà alla fine del 2024 la nave residenziale MV Narrative, dove le persone potranno Vivere. Da uno a otto milioni di dollari: i prezzi della MV Narrative La MV Narrative sarà divisa in 547 unità, da monolocali, bilocali fino agli attici a due piani. Il più piccolo, quello che costa “meno”, si può comprare con meno di un milione di dollari. Per chi vuole una casa più grande il prezzo si aggira intorno a 8 milioni di dollari. Alcuni appartamenti possono essere anche affittati con contratti di 24 anni. Oltre al prezzo di acquisto o di affitto, a ciascuna unità verrà addebitato poi un canone annuale che va dai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 settembre 2022)inunacon 547. La compagnia di crociere Storylines, con sede in Croazia, lancerà alla fine del 2024 laresidenziale MV Narrative, dove le persone potranno. Da uno a otto milioni di dollari: i prezzi della MV Narrative La MV Narrative sarà divisa in 547 unità, da monolocali, bilocali fino agli attici a due piani. Il più piccolo, quello che costa “meno”, si può comprare con meno di un milione di dollari. Per chi vuole una casa più grande il prezzo si aggira intorno a 8 milioni di dollari. Alcunipossono essere anche affittati con contratti di 24 anni. Oltre al prezzo di acquisto o di affitto, a ciascuna unità verrà addebitato poi un canone annuale che va dai ...

