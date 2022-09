Ultime Notizie Roma del 20-09-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 settembre 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la mia opinione su Putin è davvero cambiata durante la guerra perché quando qualcuno inizia invadere bombardare inviare i carri armati in un altro paese Beh tutto cambia lo afferma Matteo Salvini a Bloomberg a meno di una settimana dal voto quello che per il leader della Lega che spinge sull’autonomia non cambierai invece la collocazione internazionale dell’Italia per il prossimo futuro la Cina il nostro principale competitor evidenzia dobbiamo tenerla Perché non è una democrazia è pronta a invadere il mercato europeo con i propri prodotti e le proprie merci dialogo Ma niente ambiguità perché le auto Grazie prosperano davanti alle situazioni La ricetta che Mario Draghi ripeta a New York alla platea della cinquantasettesima edizione dell’anno lavoro delle api ...