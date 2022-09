Roma: escluse lesioni Pellegrini, ok per l'Inter (Di martedì 20 settembre 2022) Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha effettuato esami in Nazionale che hanno confermato un affaticamento al flessore sinistro. Non sono quindi previsti ulteriori accertamenti e sono ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) Il centrocampista della, Lorenzo, ha effettuato esami in Nazionale che hanno confermato un affaticamento al flessore sinistro. Non sono quindi previsti ulteriori accertamenti e sono ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Escluse lesioni per Pellegrini, il centrocampista ci sarà con l'Inter - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Escluse lesioni per Pellegrini, il centrocampista ci sarà con l'Inter - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Escluse lesioni per Pellegrini, il centrocampista ci sarà con l'Inter - apetrazzuolo : ROMA - Escluse lesioni per Pellegrini, il centrocampista ci sarà con l'Inter - napolimagazine : ROMA - Escluse lesioni per Pellegrini, il centrocampista ci sarà con l'Inter -