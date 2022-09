Pulisic attacca Tuchel: «Fosse stato per lui, non avrei segnato contro il Madrid in semifinale di Champions» (Di martedì 20 settembre 2022) Pulisic squarcia il velo sul rapporto travagliato che aveva con l’ex allenatore del Chelsea Tuchel. Lo fa nella sua autobiografia, in uscita a metà ottobre. Ne scrive il Daily Mail, che anticipa alcune rivelazioni del calciatore americano, «sbalordito» dopo l’esclusione nella semifinale di ritorno della Champions League di due anni fa, che i Blues poi vinsero. «Quel che è successo prima di quella partita fu estremamente deludente per me» – scrive Pulisic. Tuchel mi ha detto che mi avrebbe tenuto a riposo nella gara col Fulham proprio in vista della semifinale di ritorno della Champions. E in effetti non giocai neanche un minuto. riposando per la gara di ritorno e di conseguenza non ho giocato un solo minuto nella partita del Fulham. Poi, nel giorno ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 settembre 2022)squarcia il velo sul rapporto travagliato che aveva con l’ex allenatore del Chelsea. Lo fa nella sua autobiografia, in uscita a metà ottobre. Ne scrive il Daily Mail, che anticipa alcune rivelazioni del calciatore americano, «sbalordito» dopo l’esclusione nelladi ritorno dellaLeague di due anni fa, che i Blues poi vinsero. «Quel che è successo prima di quella partita fu estremamente deludente per me» – scrivemi ha detto che mi avrebbe tenuto a riposo nella gara col Fulham proprio in vista delladi ritorno della. E in effetti non giocai neanche un minuto. riposando per la gara di ritorno e di conseguenza non ho giocato un solo minuto nella partita del Fulham. Poi, nel giorno ...

