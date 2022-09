Inventa un drone anti-mine e vince il Global Student 2022 100mila dollari | è uno studente ucraino di 17 anni

(Di martedì 20 settembre 2022) Ungli è valso il podio delPrize. LoIgor Klymenko, appena 17, è il vincitore del premio da 100.000che ha ottenuto dopo aver sbaragliato oltre 7.000 concorrenti. Arrivati da 150 paesi in tutto il mondo. Il premio viene annualmente assegnato a “unoe eccezionale, che ha avuto un impatto reale sulla scuola, sulla vita dei compagni e sulla società in generale”. Igor ha ricevuto il premio a New York nel corso della conferenza ClintonInitiative, evento parallelo all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Unoil...

In un'intervista alla Bbc Igor ha raccontato che l'idea delanti - mine è nata subito dopo l'invasione della Crimea da parte della Russia, quando lui aveva solo 9 anni: 'Mi sono chiesto, cosa ...Ucraina, Igor Klymenko a 17 anni inventa un drone anti-mine e vince 100mila dollari: «Volevo aiutare il mio pa Un talento naturale e una volontà di ferro. A soli 17 anni lo studente ucraino Igor Klymenko ha inventato un drone in grado di rilevare mine anti-uomo ed anti-carro ed è ...Un premio prestigioso facente parte dell'Assemblea Generale dell'ONU: il "Miglior studente del mondo" si chiama Igor Klymenko il quale ha creato un drone per localizzare le mine antiuomo.