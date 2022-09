Acerbo (UP): “Il governo Draghi privatizza i servizi pubblici locali scavalcando il parlamento” (Di martedì 20 settembre 2022) ROMA – “Le privatizzazioni sono state fallimentari per i cittadini ma un grande affare per i privati. Non abbiamo mai apprezzato il governo Draghi, ma è gravissimo quanto denuncia il Forum dei Movimenti per l’acqua. Il 16 settembre un governo in carica solo per gli affari correnti avrebbe approvato decreti delegati del ddl Concorrenza che vanno ben oltre il testo approvato dalle Camere. Di fatto il governo ha scavalcato il parlamento reintroducendo una norma che era stata modificata in aula dopo il confronto in commissione e su pressione dei movimenti per i beni comuni”. Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista e capolista alla Camera di Unione Popolare con de Magistris. “Draghi e i partiti di governo – ... Leggi su lopinionista (Di martedì 20 settembre 2022) ROMA – “Lezioni sono state fallimentari per i cittadini ma un grande affare per i privati. Non abbiamo mai apprezzato il, ma è gravissimo quanto denuncia il Forum dei Movimenti per l’acqua. Il 16 settembre unin carica solo per gli affari correnti avrebbe approvato decreti delegati del ddl Concorrenza che vanno ben oltre il testo approvato dalle Camere. Di fatto ilha scavalcato ilreintroducendo una norma che era stata modificata in aula dopo il confronto in commissione e su pressione dei movimenti per i beni comuni”. Così Maurizio, segretario nazionale di Rifondazione Comunista e capolista alla Camera di Unione Popolare con de Magistris. “e i partiti di– ...

