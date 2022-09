Ultime Notizie Roma del 19-09-2022 ore 16:10 (Di lunedì 19 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Torniamo sul funerale solenne oggi a Londra del regina Elisabetta seconda la capitale è era blindata la benedizione dell’assemblea da parte del reverendo David ha chiuso il Solenne rito religioso nell’abbazia di westminister seguito uno squillo di trombe Quindi due minuti di silenzio in memoria della sovrana osservati nella chiesa a Londra e in tutto il Regno Unito è il canto dell’inno nazionale britannico nella versione riveduta è corretta di God Save the King in onore del nuovo Re Carlo III il funerale potrebbe diventare la trasmissione televisiva più vista di tutti i tempi con 4,1 miliardi di spettatori si tratta di Stime tutte da confermare circolare in questi giorni sui tabloid britannici e rilanciate oggi dal Daily Mail crisi Taiwan ha Joe biden ha affermato che gli Stati ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Torniamo sul funerale solenne oggi a Londra del regina Elisabetta seconda la capitale è era blindata la benedizione dell’assemblea da parte del reverendo David ha chiuso il Solenne rito religioso nell’abbazia di westminister seguito uno squillo di trombe Quindi due minuti di silenzio in memoria della sovrana osservati nella chiesa a Londra e in tutto il Regno Unito è il canto dell’inno nazionale britannico nella versione riveduta è corretta di God Save the King in onore del nuovo Re Carlo III il funerale potrebbe diventare la trasmissione televisiva più vista di tutti i tempi con 4,1 miliardi di spettatori si tratta di Stime tutte da confermare circolare in questi giorni sui tabloid britannici e rilanciate oggi dal Daily Mail crisi Taiwan ha Joe biden ha affermato che gli Stati ...

