Supplenze 2022, si può frazionare una cattedra per assegnare ore ai docenti di ruolo? (Di lunedì 19 settembre 2022) Il docente di ruolo nella scuola secondaria può ottenere, a determinate condizioni, ore eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento, solo se trattasi di spezzoni pari o inferiori a 6 ore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 settembre 2022) Il docente dinella scuola secondaria può ottenere, a determinate condizioni, ore eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento, solo se trattasi di spezzoni pari o inferiori a 6 ore. L'articolo .

