Sotto accusa

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 settembre 2022) C'è un sottile filo rosso che lega Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, tecnici nel mirino di critica e società per le partenze stagionali di Juventus e Inter: lo stipendio. Max guadagna uno sproposito (7 più bonus) con un orizzonte temporale lunghissimo come il 2025, Simone ha rinnovato in estate fino al 2024 con relativo aumento a 4,5 netti. Non è la stessa cifra, ma per entrambi rappresenta la migliore garanzia possibile sulla stabilità di panchine altrimenti in mezzo alla bufera perché i risultati del campo esigono riflessioni sul rispettivo lavoro. Anche la crisi di Juventus e Inter non è la stessa e sarebbe sbagliato accumunare il disastro bianconero agli stenti nerazzurri. E' vero che in classifica ci sono appena un paio di punti a dividere le due squadre, nemmeno troppo lontane dalla vetta per non poter sperare nella rimonta, ma le sensazioni sono molto peggiori alla ...