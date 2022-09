Pio e Amedeo tornano con “Emigratis: “Sarà politicamente scorretto. Le critiche? Le fanno i pochi che non riescono ad esprimersi e si rifugiano nell’accusare gli altri” (Di lunedì 19 settembre 2022) Pio e Amedeo, in attesa di tornare con lo show “Felicissima Sera”, sbarcano su Canale 5 in prima serata con un altro programma cult che ha segnato la carriera dei due attori comici: “Emigratis – La resa dei conti”. Dubai, Las Vegas, il Brasile, Londra, Miami, Los Angeles e Parigi faranno da sfondo alle avventure di Pio e Amedeo che, nei panni di “Bufalone” e “Messicano”. Come nelle precedenti edizioni, i due protagonisti coinvolgeranno vittime e ospiti illustri del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica. Tema costante delle quattro puntate Sarà l’ecosostenibilità che accompagnerà Pio e Amedeo attraverso i loro viaggi: “Partiamo da Dubai, con le bollette della luce e del gas in mano perché nella nostra testa da quando ha parlato Greta Thunberg, è diventato tutto più caro. In realtà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Pio e, in attesa di tornare con lo show “Felicissima Sera”, sbarcano su Canale 5 in prima serata con un altro programma cult che ha segnato la carriera dei due attori comici: “– La resa dei conti”. Dubai, Las Vegas, il Brasile, Londra, Miami, Los Angeles e Parigi faranno da sfondo alle avventure di Pio eche, nei panni di “Bufalone” e “Messicano”. Come nelle precedenti edizioni, i due protagonisti coinvolgeranno vittime e ospiti illustri del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica. Tema costante delle quattro puntatel’ecosostenibilità che accompagnerà Pio eattraverso i loro viaggi: “Partiamo da Dubai, con le bollette della luce e del gas in mano perché nella nostra testa da quando ha parlato Greta Thunberg, è diventato tutto più caro. In realtà ...

IlContiAndrea : Riparte domani #Amici22 alle 14 In studio a consegnare le maglie agli allievi: Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christi… - misterj1995 : RT @hiddlestonela: Pio e Amedeo fanno ridere solo ai razzisti, omofobi e misogini. - FQMagazineit : Pio e Amedeo tornano con “Emigratis: “Sarà politicamente scorretto. Le critiche? Le fanno i pochi che non riescono… - anna_tpwk_ : RT @hiddlestonela: Pio e Amedeo fanno ridere solo ai razzisti, omofobi e misogini. - Ia_taIIy_ : RT @hiddlestonela: Pio e Amedeo fanno ridere solo ai razzisti, omofobi e misogini. -